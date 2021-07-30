НБУ прогнозує зростання зарплат українців у 2021 році майже на 20%

НБУ покращив прогноз зростання номінальних зарплат українців на 2021 рік до 18,8%, реальних (з урахуванням інфляції) - до 8,7%. У квітні НБУ очікував зростання на 17,8% та 8,6% відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2021 року).

"Споживчі витрати й надалі активно зростатимуть на прогнозному періоді за рахунок збільшення реальних доходів населення. У поточному році номінальна заробітна плати зросте майже на 20% завдяки відновленню економіки, що підвищуватиме попит на робочу силу, а також підняттю мінімальної заробітної плати. У результаті приватне споживання пришвидшиться на 8% та буде основним драйвером росту ВВП", - йдеться у звіті.

Водночас НБУ очікує, що у 2022 році номінальна зарплата зросте на 10,8%, реальна - на 3,9%, у 2023 році номінальна - на 8,4%, реальна - на 3,4%.

"У середньостроковій перспективі разом зі зниженням темпів росту заробітних плат дещо уповільниться і зростання приватного споживання (5-6,5% на рік). Водночас його підтримає подальше поліпшення споживчих настроїв та активізація кредитування", - йдеться в документі.