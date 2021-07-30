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НБУ прогнозує зростання зарплат українців у 2021 році майже на 20%

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Україна, П'ятниця 30 липня 2021 11:20
НБУ прогнозує зростання зарплат українців у 2021 році майже на 20% Фото: зарплати українців зростуть майже на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ покращив прогноз зростання номінальних зарплат українців на 2021 рік до 18,8%, реальних (з урахуванням інфляції) - до 8,7%. У квітні НБУ очікував зростання на 17,8% та 8,6% відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2021 року).

"Споживчі витрати й надалі активно зростатимуть на прогнозному періоді за рахунок збільшення реальних доходів населення. У поточному році номінальна заробітна плати зросте майже на 20% завдяки відновленню економіки, що підвищуватиме попит на робочу силу, а також підняттю мінімальної заробітної плати. У результаті приватне споживання пришвидшиться на 8% та буде основним драйвером росту ВВП", - йдеться у звіті.

Водночас НБУ очікує, що у 2022 році номінальна зарплата зросте на 10,8%, реальна - на 3,9%, у 2023 році номінальна - на 8,4%, реальна - на 3,4%.

"У середньостроковій перспективі разом зі зниженням темпів росту заробітних плат дещо уповільниться і зростання приватного споживання (5-6,5% на рік). Водночас його підтримає подальше поліпшення споживчих настроїв та активізація кредитування", - йдеться в документі.

НБУ прогнозує зростання зарплат українців у 2021 році майже на 20%

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2021 року склала 14 313 гривень. Це на 814 гривень більше у порівнянні з травнем (13 499 гривень).

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