НБУ прогнозирует рост резервов Украины до 19,2 млрд долларов на конец 2019 года

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Резервы вырастут благодаря кредиту МВФ

Национальный банк прогнозирует увеличение объема международных резервов Украины на конец 2019 года до 19,2 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" НБУ за октябрь 2018 года.

"В IV квартале 2018 году профицит сводного платежного баланса вместе с получением финансирования от МВФ даст возможность аккумулировать международные резервы до 19,2 млрд долларов (или 3,2 месяца импорта будущего периода", - говорится в отчете.

Согласно прогнозу НБУ, в течение 2019-2020 годов международные резервы останутся примерно на том же уровне.

Как отметили в Нацбанке, в 2019 - 2020 годах внешние счета будут сбалансированными. Дефицит текущего счета будет сохраняться на уровне 2,5 - 3% ВВП и будет компенсирован притоком финансирования от официальных кредиторов и частного капитала.

"Ключевым предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с МВФ в рамках новой программы Stand-By Arrangemenet. Получение кредитных средств от МВФ и других официальных кредиторов позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте и рефинансировать часть долга, пик выплат по которым приходится на 2019 - 2020 годы. Это будет способствовать улучшению ожиданий экономических агентов и укреплению макрофинансовой стабильности", - отмечается в отчете.

Напомним, что международные резервы Украины за сентябрь 2018 года сократились на 692,2 млн долларов (на 3,4%) и на 1 октября 2018 года составили 16 млрд 637,6 млн долларов (в эквиваленте). Таким образом, с начала года резервы Украины сократились на 2 млрд 170,85 млн долларов (на 11,5%).

Отметим, что в НБУ прогнозируют объем первого транша в рамках новой программы сотрудничества Украины с МВФ Stand-By на уровене 1,5-1,9 млрд долларов. В НБУ рассчитывают получить эти средства до конца 2018 года.