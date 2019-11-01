НБУ прогнозирует резкое сокращение транзита газа в течение 2 лет

Национальный банк Украины прогнозирует резкое сокращение транзита газа в течение следующих двух лет. Об этом говорится в ежеквартальном отчете НБУ.

Нацбанк полагает, что Российская Федерация активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы, которые по суммарной мощности способны полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы.

"В конце 2019 заканчивается действие десятилетнего соглашения между Украиной и РФ о транзите газа. Переговоры о новом контракте продолжаются и определенности ни по срокам, ни объемам транзита на сегодня нет", - говорится в отчете.

В то же время благодаря транзиту газа Украина получает около 3 млрд долларов в год. Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом.

"Согласно предположениям НБУ к базовому сценарию макроэкономического прогноза объем транзита может сократиться с около 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров с 2021 года. Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем. Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как выше, так и ниже объемы транзита", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о желании обнулить судебные претензии между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", которые связаны с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

Кроме того, он заявил о готовности снизить цены на газ для Украины.