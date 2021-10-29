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НБУ прогнозирует рекордный рост денежных переводов в Украину

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 13,3 до 14,3 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 14,1 до 15 млрд долларов, на 2023 год - с 14,8 до 15,7 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет"Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

"Повышены оценки переводов от трудовых мигрантов в связи с большим спросом на рабочую силу за рубежом", - говорится в документе.

Напомним, объем частных переводов в Украине из-за рубежа за август 2021 года составил 1 229 млн долларов. Это на 21,1% больше, чем годом ранее (1 015 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-август 2021 года в Украину поступило 9 070 млн долларов, что на 19,2% больше, чем годом ранее (7 610 млн долларов).

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Национальный банк Украины