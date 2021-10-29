НБУ прогнозує рекордне зростання приватних переказів в Україну

Національний банк України покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2021 році з 13,3 до 14,3 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 14,1 до 15 млрд доларів, на 2023 рік - з 14,8 до 15,7 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2021 року).

"Підвищено оцінки переказів від трудових мігрантів через більший попит на робочу силу за кордоном", - йдеться в документі.

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за серпень 2021 року склав 1 229 млн доларів. Це на 21,1% більше, ніж роком раніше (1 015 млн доларів).

Всього за даними НБУ за січень-серпень 2021 року в Україну надійшло 9 070 млн доларів, що на 19,2% більше, ніж роком раніше (7 610 млн доларів).