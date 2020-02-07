НБУ прогнозирует постепенное ускорение экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует постепенное ускорение экономики до 3,5% в 2020 году и 4% - в последующие годы. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в отчете, ускорению будет способствовать смягчение монетарной политики НБУ.

"Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время, вклад чистого экспорта в ВВП и в дальнейшем будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", - говорится в отчете.

По данным НБУ, достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. Это и в дальнейшем будет повышать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за рубежом.

В 2019 году рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил 3,3% г/г, практически на уровне 2018 года.

"Весомыми факторами этого были оживление частного потребления на фоне повышения зарплат, пенсий и улучшения потребительских настроений, а также высокие темпы роста инвестиций. В свою очередь, это сказалось на росте торговли, транспорта, строительства и ряда секторов услуг. Очередной рекордный урожай зерновых и масличных культур был весомым драйвером роста ВВП и экспорта. По результатам года были слабыми показатели промышленности из-за воздействия неблагоприятной внешней ценовой конъюнктуры, ослабления ценовой конкурентоспособности на фоне укрепления реального эффективного обменного курса (РЭОК) и теплой погоді", - говорится в отчете.

Напомним, Национальный банк оценил рост экономики Украины в 2019 году на уровне 3,3%. В то же время в четвертом квартале рост ВВП замедлился до 2,2%.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.