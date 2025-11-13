ua en ru
НБУ продовжує підвищувати курс долара

Україна, Четвер 13 листопада 2025 16:26
НБУ продовжує підвищувати курс долара Курс долара підвищився на 3 копійки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Валюта США подорожчала на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 14 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0641 гривні за 1 долар (+0,03 грн).

З початку року курс року курс долара підвищився на 4 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара став більшим на 9 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

НБУ продовжує підвищувати курс долара

Курс долара і євро на 14 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 14 листопада становить 48,8827 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 13 листопада її вартість збільшилася на 23 копійки.

НБУ продовжує підвищувати курс долара

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 13 листопада курс становить 42,07-42,10 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 12 листопада курс не змінився.

НБУ продовжує підвищувати курс долара

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 12 листопада підвищився на 4 копійки та становить 42,28 гривні. Євро, тим часом подорожчало на 17 копійок. На готівковому ринку його курс становить 49,17 гривні.

Прогноз курсу долара

У жовтневому звіті МВФ представив оновлений прогноз курсу долара в Україні. Середній курс долара у 2025 році, за оцінкою фонду, становитиме 42,3 гривні. Для порівняння, у квітневій публікації цей показник очікувався на рівні 42,5 гривні. МВФ допускає, що до 2030 року курс долара може піднятися до 51,3 гривні.

