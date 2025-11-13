ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ продолжает повышать курс доллара

Украина, Четверг 13 ноября 2025 16:26
UA EN RU
НБУ продолжает повышать курс доллара Курс доллара повысился на 3 копейки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Валюта США подорожала на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 14 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0641 гривны за 1 доллар (+0,03 грн).

С начала года курс года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

НБУ продолжает повышать курс доллара

Курс доллара и евро на 14 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 14 ноября составляет 48,8827 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 13 ноября ее стоимость увеличилась на 23 копейки.

НБУ продолжает повышать курс доллара

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 13 ноября курс составляет 42,07–42,10 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 12 ноября курс не изменился.

НБУ продолжает повышать курс доллара

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 12 ноября повысился на 4 копейки и составляет 42,28 гривны. Евро, тем временем, подорожало на 17 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,17 гривны.

Прогноз курса доллара

В октябрьском отчете МВФ представил обновленный прогноз курса доллара в Украине. Средний курс доллара в 2025 году, по оценке фонда, составит 42,3 гривны. Для сравнения, в апрельской публикации этот показатель ожидался на уровне 42,5 гривны. МВФ допускает, что к 2030 году курс доллара может подняться до 51,3 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт