НБУ продолжает повышать курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Валюта США подорожала на 3 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 14 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0641 гривны за 1 доллар (+0,03 грн).
С начала года курс года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.
Курс доллара и евро на 14 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 14 ноября составляет 48,8827 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 13 ноября ее стоимость увеличилась на 23 копейки.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанке 13 ноября курс составляет 42,07–42,10 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 12 ноября курс не изменился.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 12 ноября повысился на 4 копейки и составляет 42,28 гривны. Евро, тем временем, подорожало на 17 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,17 гривны.
Прогноз курса доллара
В октябрьском отчете МВФ представил обновленный прогноз курса доллара в Украине. Средний курс доллара в 2025 году, по оценке фонда, составит 42,3 гривны. Для сравнения, в апрельской публикации этот показатель ожидался на уровне 42,5 гривны. МВФ допускает, что к 2030 году курс доллара может подняться до 51,3 гривны.