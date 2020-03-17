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НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні

Новини » Фінансова криза 2020     17.03.2020 - 15:33
НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні
Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

НБУ продає валюти стільки, скільки потрібно

Національний банк України продовжить продавати валюту банкам, повністю задовольняючи попит. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Чурій, НБУ проводить політику плаваючого курсу з 2015 року, згладжуючи коливання на валютному ринку.

За його словами, валютний ринок, насамперед, реагує на кризові ситуації.

При цьому Чурій заявив, що НБУ повністю задовольняє попит від учасників ринку, а до кінця дня не залишається невиконаних заявок.

Пресбрифінг першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Голови НБУ Олега Чурія про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину. Також більш якісний відеозапис брифінгу буде доступний на YouTube каналі НБУ за годину.

Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.

Нагадаємо, за даними НБУ, банківська система України на сьогоднішній день має значний запас ліквідності, але Національний банк готовий підтримати банки у разі виникнення проблем

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень у разі продовження паніки в Україні і погіршення ситуації на світових фінансових ринках.

Нагадаємо, Національний банк України на аукціоні з продажу валюти 16 березня продав 130,50 млн доларів. Оголошений обсяг продажу був 200 млн доларів, а сума заявок склала 258,90 млн доларів за курсом від 26,37 до 26,56 грн/долар. У результаті НБУ продав 130,50 млн доларів, середньозважений курс склав 26,5425 гривень за долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїнибанкиКурс долара
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