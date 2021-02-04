НБУ продолжил валютную либерализацию: что разрешили населению

Положительная ситуация на валютном рынке создает предпосылки для постепенной либерализации валютного регулирования. Национальный банк Украины (НБУ) сделал очередной шаг в этом направлении.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ вдвое увеличил е-лимит для ряда валютных операций физических лиц - до 200 тыс. евро.

Среди таких операций:

осуществление инвестиций за границу;

размещение средств на иностранных счетах;

перевод средств по договору страхования жизни;

предоставление займа нерезидентам.

"По оценкам НБУ, указанное решение в направлении валютной либерализации не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе учитывая, что физические лица уже больше года имеют возможность свободно приобретать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований. В 2020 году физические лица в пределах e-лимита перечислили за рубеж около 274 млн евро. Эта сумма меньше, чем среднедневной объем торгов на межбанковском валютном рынке", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в январе 2021 года продолжил валютную либерализацию и отменил ряд ограничений.