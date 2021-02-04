НБУ продовжив валютну лібералізацію: що дозволили населенню

Позитивна ситуація на валютному ринку створює належні передумови для поступової лібералізації валютного регулювання. Національний банк України (НБУ) зробив черговий крок у цьому напрямку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, НБУ удвічі збільшив е-ліміт для низки валютних операцій фізичних осіб - до 200 тис. євро.

Серед таких операцій:

здійснення інвестицій за кордон;

розміщення коштів на власних іноземних рахунках;

переказ коштів за договором страхування життя;

надання позики нерезидентам.

"За оцінками НБУ, зазначене рішення в напрямку валютної лібералізації не матиме суттєвого впливу на функціонування валютного ринку України, в тому числі з огляду на те, що фізичні особи вже понад рік мають можливість вільно купувати безготівкову іноземну валюту без будь-яких зобов’язань та підстав. У 2020 році фізичні особи в межах e-ліміту перерахували за кордон близько 274 млн євро. Ця сума менша за середньоденний обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у січні 2021 року продовжив валютну лібералізацію та скасував низку обмежень.