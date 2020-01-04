НБУ продолжил скупку валюты в начале 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 2-3 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ, валюта куплена с помощью интервенции по единому курсу.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

По данным НБУ, существенное превышение предложения валюты над спросом в 2019 году обусловлено несколькими факторами. Увеличению предложения способствовал рост интереса иностранных инвесторов к гривневым облигациям правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также наращивание экспорта, прежде всего за счет увеличения производительности и соответственно больших физических объемов поставок товаров.

Напомним, в декабре 2019 года Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца 2019 года и в первом квартале следующего года.