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НБУ продолжил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 200 млн долларов

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 17:43
НБУ продолжил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 200 млн долларов Фото: НБУ выкупил в резервы 203,2 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 253,2 млн долларов и продал 50,0 млн долларов. Позитивное сальдо составило 203,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк продолжил покупку валюты в условиях укрепления гривны. При этом он сократил покупку по сравнению с прошлой неделей (333,7 млн долларов).

За последнюю неделю курс доллара упал на 0,4% с 28,14 на 7 февраля до 28,03 гривен за доллар на 11 февраля.

С начала года НБУ купил на межбанке 606,9 млн долларов и продал 1 561,2 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 954,3 млн долларов.

НБУ продолжил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 200 млн долларов

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

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