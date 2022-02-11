ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 200 млн доларів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 17:43
НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 200 млн доларів Фото: НБУ викупив у резерви 203,2 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 253,2 млн доларів і продав 50,0 млн доларів. Позитивне сальдо склало 203,2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк продовжив покупку валюти в умовах зміцнення гривні. При цьому він скоротив покупку в порівнянні з минулим тижнем (333,7 млн доларів).

За останній тиждень курс долара впав на 0,4% з 28,14 на 7 лютого до 28,03 гривень за долар на 11 лютого.

З початку року НБУ купив на міжбанку 606,9 млн доларів і продав 1 561,2 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 954,3 млн доларів.

НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 200 млн доларів

Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Національний банк України
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи