НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 200 млн доларів
Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 253,2 млн доларів і продав 50,0 млн доларів. Позитивне сальдо склало 203,2 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, центробанк продовжив покупку валюти в умовах зміцнення гривні. При цьому він скоротив покупку в порівнянні з минулим тижнем (333,7 млн доларів).
За останній тиждень курс долара впав на 0,4% з 28,14 на 7 лютого до 28,03 гривень за долар на 11 лютого.
З початку року НБУ купив на міжбанку 606,9 млн доларів і продав 1 561,2 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 954,3 млн доларів.
Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.