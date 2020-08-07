Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяги купівлі залишаються невеликими

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 40,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, трохи збільшивши її в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 38 млн доларів.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4054,90 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 763,10 млн доларів.

При цьому курс долара на міжбанку протягом тижня коливався в межах 27,65-27,85 гривень за долар, з тенденцією до зниження в кінці тижня до рівня 27,60 гривень.

Зазначимо, Рада Національного банку України заявив, що має намір зберегти політику гнучкого валютного курсу в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2021 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2020 року зріс на 1% до 28 802,44 млн доларів.

Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все розміщенням урядом єврооблігацій на 2 млрд доларів.