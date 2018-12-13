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НБУ продлил на год обязательную продажу валюты экспортерами

Новости » Финансы    13.12.2018 - 17:52
НБУ продлил на год обязательную продажу валюты экспортерами
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Норма об обязательной продаже 50% валютных поступлений продлена до 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) продлил действие требования обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года до 6 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, как и ранее, продаже подлежат поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют, банковских металлов и в российских рублях.

"Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет", - добавили в НБУ.

Напомним, в последний раз Национальный банк изменял размер требования обязательной продажи валютных поступлений юридических лиц в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.

Закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которым количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.

 

 

 

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