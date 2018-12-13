НБУ продовжив на рік обов’язковий продаж  валюти експортерами

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Норма про обов’язковий продаж 50% валютних надходжень продовжена до 2019 року

Національний банк України (НБУ) подовжив дію вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб у розмірі 50% на період з 14 грудня 2018 року до 6 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ як і раніше, продажу підлягатимуть надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют, банківських металів і в російських рублях.

"Продаж буде здійснюватися без доручення клієнта і виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок", - додали в НБУ.

Нагадаємо, востаннє Національний банк змінював розмір вимоги до обов’язкового продажу валютних надходжень юридичних осіб на початку квітня 2017 року, коли знизив її з 65% до 50%.

Закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

У вересні Національний банк України підготував проект структури валютного регулювання, згідно з яким кількість нормативних актів у цій сфері зменшиться з 56 до 7.