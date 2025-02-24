НБУ продав рекордний обсяг валюти з початку року для підтримки курсу гривні

Попит на валюту зріс у середині лютого 2025 року. Національний банк збільшив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти до максимуму з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 17-21 лютого 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,191 млрд доларів.

Це на 77,8% більше, ніж протягом попереднього тижня 10-14 лютого - 670,10 млн доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 6,066 млрд доларів, що майже вдвічі більше, ніж бюджетна допомога Україні від міжнародних партнерів (3,1 млрд доларів).



Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на 3 копійки - з 41,62 до 41,59. Курс піднімався протягом тижня 41,73 грн/долар, але наприкінці впав. Курс нижчий, ніж максимум на початку січня - 42,28 грн/долар.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,85 грн/долар. Курс значно нижчий, ніж на початку січня, коли він перевищував 43 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, попит на валюту був високим наприкінці минулого року у зв'язку з великим обсягом міжнародної допомоги Україні. Частину цих грошей було витрачено на імпорт, через що НБУ збільшив обсяг продажу на міжбанку до рекордних 5,3 млрд доларів.

Попит на валюту залишався значним і на початку 2025 року через сезонний фактор. Однак у другій половині січня ситуація змінилася, і долар почав дешевшати.

Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський заявив, що наприкінці січня попит на валюту знизився, у результаті гривня зміцнилася, а обсяг чистого продажу валюти НБУ скоротився. "НБУ має достатньо інструментів для збереження стійкої ситуації на валютному ринку й надалі", - додав він.