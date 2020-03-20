НБУ продал банкам первую партию наличных евро

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Трудности с наличными возникли из-за прекращения воздушного сообщения

Национальный банк Украины 19 марта провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

"Такие операции мы будем проводить и в дальнейшем. Пока - с евро. Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой", - добавили в НБУ.

В НБУ заверили, что "трудности, которые наблюдались в кассах банков из-за перебоев с физической доставкой валюты самолетами вследствие распространения по миру коронавируса, являются временными".

Кроме того, на межбанковском валютном рынке 19 марта Национальный банк продал в безналичной форме 200 млн долларов.

Как отметили в пресс-службе, спрос на валюту превышает предложение. "Причина - ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса".

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил о том, что превышение спроса над предложением со стороны населения на наличном валютном рынке за последнюю неделю составило 300 млн долларов. По его словам, через повышенный спрос на наличную валюту в банках образовался дефицит долларов. Это связано с прекращением воздушного сообщения, поскольку ранее банки завозили наличную валюту в пассажирских самолетах.

Как сообщало РБК-Украина, государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления поставок наличности из-за рубежа.