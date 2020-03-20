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НБУ продав банкам першу партію готівкових євро

Новини » Економіка     20.03.2020 - 10:58
НБУ продав банкам першу партію готівкових євро
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Труднощі з готівкою виникли через припинення повітряного сполучення

Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.

"Такі операції ми будемо проводити і надалі. Поки що - з євро. Але ми вже чекаємо велику партію валютної готівки в доларах США. Тому найближчим часом підкріпимо банківські каси і американською валютою", - додали в НБУ.

У НБУ запевнили, що "труднощі, які спостерігалися в касах банків через перебої з фізичною доставкою валюти літаками внаслідок поширення по світу коронавірусу, є тимчасовими".

Крім того, на міжбанківському валютному ринку 19 березня Національний банк продав у безготівковій формі 200 млн доларів.

Як відзначили в прес-службі, попит на валюту перевищує пропозицію. "Причина - погіршення настроїв учасників ринку (зокрема, українських компаній та населення) через коронавірус".

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій повідомив про те, що перевищення попиту над пропозицією з боку населення на готівковому валютному ринку за останній тиждень склало 300 млн доларів. За його словами, через підвищений попит на готівкову валюту в банках утворився дефіцит доларів. Це пов'язано з припиненням повітряного сполучення, оскільки раніше банки завозили готівкову валюту в пасажирських літаках.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення поставок готівки з-за кордону.

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