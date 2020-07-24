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НБУ продав 350 млн доларів з резервів для стабілізації курсу гривні

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 16:35
НБУ продав 350 млн доларів з резервів для стабілізації курсу гривні
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк відновив інтервенції на міжбанку

Національний банк України протягом тижня 20-24 липня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 347,80 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відновив продаж валюти для підтримки курсу національної валюти після тижневої паузи.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 976,9 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 685,10 млн доларів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що Національний банк України відновив інтервенції для згладжування різких коливань курсу долара до гривні і за останні три дні на міжбанку продано 350 млн доларів.

Зазначимо, Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів.

При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні.

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