НБУ призвал отключить Россию от мировой финансовой инфраструктуры

Национальный банк Украины призвал отключить от крупнейших в мире торгово-информационных платформ Bloomberg и Refinitiv, an LSEG business (ранее - Reuters) российские и белорусские финансовые учреждения. Это ограничит доступ к международному финансовому рынку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ в Facebook .

Соответствующие письма руководства НБУ направлены 3 марта 2022 года Питеру Грауэру, главе Bloomberg L.P. и Антонио Де Грегорио, управляющему директору по вопросам Центральной и Восточной Европы London Stock Exchange Group.

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, Украина получила помощь от многих стран мира и международных организаций. Это способствует улучшению обороноспособности и поддержке финансового сектора нашей страны. В то же время для противодействия агрессии России и Беларуси НБУ настаивает на необходимости усиления международного давления в финансовой сфере.

"Торгово-информационные платформы Bloomberg и Refinitiv являются ключевыми игроками в сфере поставок данных и информации на мировом финансовом рынке. Несмотря на это, отключение от этих платформ российских и белорусских финучреждений значительно ограничит их доступ к международному финансовому рынку. Это очень важный этап противодействия военной агрессии на финансовом фронте", - подчеркнул Шевченко.