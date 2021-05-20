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НБУ презентовал новую стратегию до 2025 года: что запланировано

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) разработал новую институциональную стратегию НБУ до 2025 года. Это дорожная карта для активизации поддержания макростабильности и экономического роста в стране.

Презентация состоялась 20 мая и транслировалась на канале НБУ в Youtube.

Как отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко, дальнейшее качественное развитие финансовой экосистемы должно учитывать реалии сегодняшнего дня.

"Новая стратегия Национального банка как раз отвечает на изменения, произошедшие в мире и Украине", - сказал он.

Реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях.

Первое направление. Содействие восстановлению и развитию экономики:

  • Поддержания макростабильности
  • Возобновление кредитования экономики
  • Развитие рынка финансовых услуг
  • Развитие инфраструктуры рынков капитала

Второе направление. Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики.

  • Развитие безналичной экономики
  • Повышение уровня финансовой инклюзии
  • Развитие инноваций финансового сектора
  • Киберзащита финансового сектора

Третье направление. Институциональное развитие и операционное совершенство Национального банка.

  • Повышение операционной эффективности
  • Партнерство и коммуникация со стейкхолдерами Национального банка
  • Цифровая трансформация Национального банка
  • Национальный банк - лучший работодатель.

Напомним, в декабре 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Отметим, Совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Согласно документу НБУ будет придерживаться и в дальнейшем режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

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