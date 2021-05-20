НБУ презентовал новую стратегию до 2025 года: что запланировано

Как отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко, дальнейшее качественное развитие финансовой экосистемы должно учитывать реалии сегодняшнего дня.

"Новая стратегия Национального банка как раз отвечает на изменения, произошедшие в мире и Украине", - сказал он.

Реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях.

Первое направление. Содействие восстановлению и развитию экономики:

Поддержания макростабильности

Возобновление кредитования экономики

Развитие рынка финансовых услуг

Развитие инфраструктуры рынков капитала

Второе направление. Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики.

Развитие безналичной экономики

Повышение уровня финансовой инклюзии

Развитие инноваций финансового сектора

Киберзащита финансового сектора

Третье направление. Институциональное развитие и операционное совершенство Национального банка.