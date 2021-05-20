НБУ презентовал новую стратегию до 2025 года: что запланировано

Национальный банк Украины (НБУ) разработал новую институциональную стратегию НБУ до 2025 года. Это дорожная карта для активизации поддержания макростабильности и экономического роста в стране.
Презентация состоялась 20 мая и транслировалась на канале НБУ в Youtube.
Как отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко, дальнейшее качественное развитие финансовой экосистемы должно учитывать реалии сегодняшнего дня.
"Новая стратегия Национального банка как раз отвечает на изменения, произошедшие в мире и Украине", - сказал он.
Реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях.
Первое направление. Содействие восстановлению и развитию экономики:
Второе направление. Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики.
Третье направление. Институциональное развитие и операционное совершенство Национального банка.
Напомним, в декабре 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.
Отметим, Совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Согласно документу НБУ будет придерживаться и в дальнейшем режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.