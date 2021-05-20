НБУ презентував нову стратегію до 2025 року: що заплановано

Національний банк України (НБУ) розробив нову інституційну Стратегію НБУ до 2025 року. Це дорожня карта для активізації підтримання макростабільності та економічного зростання в країні.
Презентація відбулася 20 травня та транслювалася на каналі НБУ в Youtube.
Як зазначив голова Національного банку Кирило Шевченко, подальший якісний розвиток фінансової екосистеми має враховувати реалії сьогодення.
"Нова Стратегія Національного банку якраз відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні", - сказав він.
Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях.
Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку економіки:
Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки.
Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку.
Нагадаємо, у грудні 2020 року Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.
Відзначимо, Рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом НБУ дотримуватиметься й надалі режиму плаваючого курсоутворення і не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.