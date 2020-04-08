НБУ предупредил о росте мошенничеств с платежными картами во время карантина

Мошенники пытаются получить персональные данные граждан и сведения о платежной карте
Во время карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в Украине активизировались мошенники, которые массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, мошенники требуют сообщить номер платежной карты, срок ее действия и другую информацию.
"Содержание таких сообщений может несколько отличаться, однако их цель одна - получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах", - отметили в НБУ.
Национальный банк предостерегает:
В НБУ напомнили, что работники банков не имеют права и полномочий запрашивать персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию касательно ваших счетов.
Кроме того, в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в частности одноразовой помощи в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут СМС-сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.
Напомним, по данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.
Напомним, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляла 5 057,3 млн, а их объем - 3 576,7 млрд грн.