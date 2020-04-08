НБУ предупредил о росте мошенничеств с платежными картами во время карантина

Во время карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в Украине активизировались мошенники, которые массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, мошенники требуют сообщить номер платежной карты, срок ее действия и другую информацию.

"Содержание таких сообщений может несколько отличаться, однако их цель одна - получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах", - отметили в НБУ.

Национальный банк предостерегает:

не отвечайте на такие сообщения;

не звоните по указанным номерам;

не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

не сообщайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код безопасности CVC (три цифры на обороте карты).

В НБУ напомнили, что работники банков не имеют права и полномочий запрашивать персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию касательно ваших счетов.

Кроме того, в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в частности одноразовой помощи в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут СМС-сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.

Напомним, по данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.

Напомним, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляла 5 057,3 млн, а их объем - 3 576,7 млрд грн.