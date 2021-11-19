НБУ назвал средний чек в магазинах и сети Интернет

Средняя сумма одной операции в торговой сети за январь-сентябрь 2021 года составила 232 гривны. Это чуть больше, чем год назад - 223 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, средняя сумма сделки в сети Интернет по оплате товаров и услуг составляла 400 гривен (год назад - 440 гривен).

В то же время сумма операции по переводу с карты на карту составляла 1 490 гривен (год назад - 1 438 гривен).

Кроме того, по данным НБУ, сумма перевода средств с карты на банковской счет в сети Интернет ставила 205 гривен, операций в устройствах самообслуживания 495 гривен.