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НБУ назвал средний чек в магазинах и сети Интернет

Новина українською →
Украина, Пятница 19 ноября 2021 12:58
НБУ назвал средний чек в магазинах и сети Интернет Фото: Средний чек украинца в магазине составляет составляет 232 гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Средняя сумма одной операции в торговой сети за январь-сентябрь 2021 года составила 232 гривны. Это чуть больше, чем год назад - 223 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средняя сумма сделки в сети Интернет по оплате товаров и услуг составляла 400 гривен (год назад - 440 гривен).

В то же время сумма операции по переводу с карты на карту составляла 1 490 гривен (год назад - 1 438 гривен).

Кроме того, по данным НБУ, сумма перевода средств с карты на банковской счет в сети Интернет ставила 205 гривен, операций в устройствах самообслуживания 495 гривен.

НБУ назвал средний чек в магазинах и сети Интернет

Напомним, общая сумма с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за январь-сентябрь 2021 года составляла 3 631,2 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она выросла на 29,3%.

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