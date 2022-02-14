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НБУ попередив про зростання шахрайських операцій з платіжними картками

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 15:02
НБУ попередив про зростання шахрайських операцій з платіжними картками Фото: в Україні зростає обсяг шахрайських операцій з платіжними картками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2021 році на один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії чи сумнівні операції припадало 65 гривень. Це на 35% більше, ніж у 2020 році, коли було 48 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні, як і у світі, традиційно залишається соціальна інженерія, завдяки застосуванню якої люди самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.

За даними НБУ, на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток обсяг збитків від шахрайських дій в торговельній мережі зменшився з 61 гривні (у 2020 році) до 40 гривень (у 2021 році), у банкоматах - із 33 гривень (у 2020 році) до 29 гривень (у 2021 році). У мережі Інтернет, обсяг збитків збільшився з 61 гривні (у 2020 році) до 114 гривень (у 2021 році).

У середньому на одну незаконну операцію у 2021 році припадало близько 1 600 гривень, що на 16% менше, ніж у 2020 році (1900 гривень).

Нагадаємо, середня сума однієї операції з використанням платіжних карток в торговельній мережі за січень-вересень 2021 року становила 232 гривні, середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг - 400 гривень, сума операції з переказу з картки на картку - 1 490 гривень, сума переказу коштів з картки на банківській рахунок у мережі Інтернет 205 гривень, операцій у пристроях самообслуговування - 495 гривень.

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