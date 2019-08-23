НБУ предупредил о партии фальшивых купюр

В августе 2019 рок года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты. Об этом сообщает прес-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в различных регионах страны (г. Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Черкасская, Житомирская области).

По данным НБУ, при невнимательном визуальном и тактильном контроле элементов защиты банкноты без использования специальных детекторов, позволяющих проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, такие подделки могут представлять потенциальную опасность.

"Поэтому НБУ призывает граждан, а также кассовых работников банков и сотрудников торговых учреждений, которые работают с наличностью, не забывать об основных элементах защиты банкнот гривны и способах проверки их подлинности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине среди изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты преобладают доллары.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине фальшивомонетчики больше всего предпочитают подделывать купюры достоинством 500 и 100 гривен.