НБУ предупредил о новой партии фальшивых банкнот

Национальный банк Украины зафиксировал изъятие из обращения нового варианта поддельных банкнот номиналом 200 гривен образца 2007 года (год на банкнотах 2014). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, речь идет, в частности, об изъятии небольшого количества - около 40 поддельных банкнот, которые сбывались в заведениях торговли в различных регионах Украины.

Особенностью этих банкнот является то, что банкноты изготовлены на бумаге с двухтоновыми водяными знаками в виде букв "S" и содержат имитацию ультрафиолетового защиты. Локальный многотоновый водяной знак (портретное изображение Леси Украинки) и защитна лента имитированы печатью с обратной стороны банкноты.

При этом эффект изменения цветов оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитируется, добавили в НБУ.

"Такие подделки кассиры легко могут выявить с использованием специальных детекторов, позволяющих проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. Одновременно внимательный визуальный и тактильный контроль также минимизирует риски получения таких подделок", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году в Украине чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 рок года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.