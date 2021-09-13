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НБУ предупредил о мошенниках, действующих от имени главы Нацбанка

Автор: Валерия Полищук

Национальный банк Украины сообщил, что мошенники действуют от имени главы НБУ Кирилла Шевченко. В нескольких мессенджерах появились фишинг-аккаунты под именем Шевченко, которые пытались завладеть средствами клиентов банков и финансовых учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как сообщили в НБУ, они уже обратились в полицию.

"Нам известны номера телефонов, с которых осуществляли рассылки сообщений, а также номер банковской карты и имя ее владельца, на которую мошенники просили перечислить средства. Все эти сведения уже переданы киберполиции", - говорится в сообщении.

При этом в НБУ добавили, что осуществляют мониторинг социальных сетей и мессенджеров для своевременного выявления фейковых аккаунтов, которые могут выдавать себя за Национальный банк или его руководство.

"Также обращаемся к нашим подписчикам с просьбой быть осторожными и проверять аккаунты, с которых поступают сообщения. Если вы получили подобное сообщение, обязательно обратитесь к киберполиции", - говорится в сообщении.

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Национальный банк Украины