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НБУ попередив про шахраїв, які діють від імені голови Нацбанку

Автор: Валерія Поліщук

Національний банк України повідомив, що шахраї діють від імені голови НБУ Кирила Шевченка. У декількох месенджерах з'явилися фішинг-акаунти під ім'ям Шевченка, які намагалися заволодіти коштами клієнтів банків і фінансових установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як повідомили в НБУ, вони вже звернулися в поліцію.

"Нам відомі номери телефонів, з яких здійснювали розсилки повідомлень, а також номер банківської картки та ім'я її власника, на яку шахраї просили перерахувати кошти. Всі ці відомості вже передані кіберполіції", - йдеться в повідомленні.

При цьому в НБУ додали, що здійснюють моніторинг соціальних мереж і месенджерів для своєчасного виявлення фейкових акаунтів, які можуть видавати себе за Національний банк або його керівництво.

"Також звертаємося до наших передплатників з проханням бути обережними і перевіряти акаунти, з яких надходять повідомлення. Якщо ви отримали подібне повідомлення, обов'язково зверніться до кіберполіції", - йдеться в повідомленні.

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Національний банк України