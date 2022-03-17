НБУ предупредил о мошеннических письмах якобы от имени Нацбанка

Национальный банк Украины предупредил об очередной рассылке электронных мошеннических писем. В частности, они приходят якобы от имени Национального банка Украины с просьбой к украинцам переводить средства на помощь ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Сообщается, что в этих письмах для перевода средств указаны ссылки на криптокошелек. Если попытаться отправить ответ на это письмо, то будет отображаться электронный адрес с расширением bank.gov.ua.
Отмечается, что на сегодня зафиксировано две такие фейковые адреса: helpukraine@bank.gov.ua и helpukrainearmy@bank.gov.ua
В Нацбанке напомнили, что учреждение не рассылает электронные письма гражданам, тем более с призывом помогать ВСУ и не собирает деньги в криптогаманце.
Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи.
Также мы писали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства.
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