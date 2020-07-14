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НБУ попередив про катастрофічні наслідки тотального карантину

Київ, Вівторок 14 липня 2020 14:30
НБУ попередив про катастрофічні наслідки тотального карантину
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Нового карантину економіка України може не пережити

Економіку України необхідно запускати, оскільки процеси можуть прийняти незворотній характер. Карантинні обмеження вже призвели до значного падіння.

Про це заявила в. о. голови НБУ Катерина Рожкова, в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

За її словами, економіка могла існувати якийсь час в умовах жорстких обмежень.

"Мабуть, вона до якогось моменту могла постояти в тому вигляді, в якому у нас був тотальний карантин, а потім - все. І ми бачимо це на прикладах інших країн: треба її назад запускати, інакше будуть катастрофічні наслідки", - сказала вона.

Рожкова нагадала, що у квітні НБУ прогнозував падіння економіки на 5%, коли ще не було розуміння, як довго триватиме карантин. При цьому в липні НБУ перегляне прогноз.

Вона вважає, що українцям доведеться просто жити і адаптуватися до цього вірусу, виробляти імунітет, користуватися вакцинами, але при цьому працювати.

"Такого обмеження активності, яке було у нас, не повинно бути", - сказала вона.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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