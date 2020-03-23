НБУ предложил выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме

Национальный банк Украины предлагает перевести все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие выплаты в безналичную форму. Об этом говорится в письме НБУ о режиме работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в письме, Национальный банк с этой целью обратится к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

НБУ предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц - получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов - на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

Как сообщало РБК-Украина, НБУ обязал банки закрыть большинство отделений на время карантина из-за коронавируса. Согласно письму НБУ от 22 марта 2020 года, банки обязаны "определять перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина, и закрывать неключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов".

Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавирус.