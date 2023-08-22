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НБУ позбавив ліцензії компанію з найбільшою мережею пунктів обміну валют

Фото: найбільшого небанківського обмінника позбавили ліцензії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам: ФК "Ріальто" та ТОВ "Фінод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

 

 

 

Одеська фінансова компанія "Фінод" створена у 2012 році. Основний напрямок діяльності - торгівля валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). За даними сайту компанії, загальна кількість обмінних пунктів налічує більше 400 одиниць у різних областях України.

Директору Максиму Ткаленку належить частка 14,81% в компанії належить, ще 85,19% - Олексію Штевніну.

У червні цього року НБУ оштрафував "Фінод" на 300 тис. гривень через порушення у відеоспостереженні та контролі, а в липня зобов'язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.

За даними НБУ, у першому півріччі 2023 року "Фінод" очолив рейтинг фінансових компаній за розміром виручки - 2,1 млрд гривень. Чистий прибуток компанії становив 62 млн гривен.

Нові вимоги до пунктів обміну валют

Нагадаємо, НБУ липня 2022 заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

Крім того, процес купівлі-продажу валют має здійснюватися з обов'язковим відеоспостереженням.

Також НБУ створив реєстр пунктів обміну іноземної валюти. 

Крім того, Верховна рада ухвалила закон щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют.

Кожен небанківський обмінний пункт має сплатити авансовий внесок:

  • три мінімальні зарплати (21 100 гривень) за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тисяч мешканців
  • одна мінімальна зарплата (6700 гривень) в населеному пункті, чисельність якого менше 50 тисяч мешканців.
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