НБУ лишил лицензии компанию с крупнейшей сетью пунктов обмена валют

Одесская финансовая компания "Финод" создана в 2012 году. Основное направление деятельности - торговля валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). По данным сайта компании, общее количество обменных пунктов насчитывает более 400 единиц в разных областях Украины.

Директору Максиму Ткаленко принадлежит доля 14,81% в компании, еще 85,19% - Алексею Штевнину.

В июне этого года НБУ оштрафовал "Финод" на 300 тыс. гривен из-за нарушений в видеонаблюдении и контроле, а в июле обязал компанию до 2 августа предоставить информацию о бенефициарах и их финансовом положении.

По данным НБУ, в первом полугодии 2023 года "Финод" возглавил рейтинг финансовых компаний по размеру выручки - 2,1 млрд гривен. Чистая прибыль компании составила 62 млн гривен.

Новые требования к пунктам обмена валют

Напомним, НБУ июль 2022 г. запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

Кроме того, процесс купли-продажи валют должен производиться с обязательным видеонаблюдением.

Также НБУ создал реестр пунктов обмена иностранной валюты.

Кроме того, Верховная рада приняла закон об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль пунктов обмена валют.

Каждый небанковский обменный пункт должен уплатить авансовый взнос: