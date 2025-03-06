НБУ пояснив зменшення розміру чергового траншу МВФ Україні

"Це сталося після відповідного обговорення, і по великому рахунку на прохання української сторони з огляду на те, що наразі ми маємо підтверджені належним чином джерела зовнішнього фінансування", - сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, "враховуючи потреби платіжного балансу, зважаючи на ті запевнення, які у нас є від міжнародних партнерів, на прохання української сторони місія МВФ погодила зміну структури виплат і перенесення фінансування на майбутні періоди".

Наприкінці лютого Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).