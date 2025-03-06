НБУ пояснил уменьшение размера очередного транша МВФ Украине

"Это произошло после соответствующего обсуждения, и по большому счету по просьбе украинской стороны, учитывая то, что сейчас мы имеем подтвержденные должным образом источники внешнего финансирования", - сказал он.

Кроме того, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, "учитывая потребности платежного баланса, учитывая те заверения, которые у нас есть от международных партнеров, по просьбе украинской стороны миссия МВФ согласовала изменение структуры выплат и перенос финансирования на будущие периоды".

В конце февраля Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).