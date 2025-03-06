НБУ пояснил уменьшение размера очередного транша МВФ Украине
Международный валютный фонд уменьшил объем транша, который ожидается в марте, по просьбе Украины. Киев имеет источники внешнего финансирования.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
"Это произошло после соответствующего обсуждения, и по большому счету по просьбе украинской стороны, учитывая то, что сейчас мы имеем подтвержденные должным образом источники внешнего финансирования", - сказал он.
Кроме того, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, "учитывая потребности платежного баланса, учитывая те заверения, которые у нас есть от международных партнеров, по просьбе украинской стороны миссия МВФ согласовала изменение структуры выплат и перенос финансирования на будущие периоды".
В конце февраля Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
По результатам МВФ может выделить транш на 400 млн долларов. Ранее планировалось, что Украина получит в марте 900 млн долларов.
В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.
Ранее ожидалось, что кредиты поступят четырьмя траншами: в марте 918 млн долларов, июне - 810 млн, августе - 540 млн, и декабре - 445 млн долларов.
Четырехлетняя программа фонда с Украиной на 2023-2027 годы объемом 15,6 млрд долларов является частью международного пакета поддержки Украины. Сейчас МВФ оценивает сумму финансирования в 148 млрд долларов.