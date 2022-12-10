НБУ пояснив уповільнення інфляції в Україні тимчасовими факторами

Як зазначили в НБУ, уповільнення інфляції відбулося на тлі дефіциту електроенергії, деокупації територій, слабкого споживчого попиту, наближення готівкового курсу гривні до офіційного та стабілізації інфляційних очікувань.

"Водночас інфляція залишалася високою через наслідки повномасштабної війни Росії проти України, серед яких порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, дефіцит електроенергії", - йдеться в огляді.

У НБУ повідомили, що ціни на продукти харчування сповільнили зростання під впливом розширення пропозиції овочів борщового набору, фруктів та круп. Додатковий ефект також мали слабкий споживчий попит, у тому числі унаслідок відключень електроенергії, стабілізація готівкового курсу гривні та інфляційних очікувань, а також подальша деокупація територій, зокрема Херсонської області.

"Це переважило вплив від зростання виробничих витрат, зокрема унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури", - йдеться в огляді.