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НБУ пояснив уповільнення інфляції в Україні тимчасовими факторами

Фото: тимчасові фактори уповільнили інфляцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в Україні в листопаді (26,5% р/р) залишилася практично на рівні жовтня, відображаючи ефекти від розширення пропозиції продуктів харчування, в тому числі ймовірно під дією тимчасових чинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, уповільнення інфляції відбулося на тлі дефіциту електроенергії, деокупації територій, слабкого споживчого попиту, наближення готівкового курсу гривні до офіційного та стабілізації інфляційних очікувань.

"Водночас інфляція залишалася високою через наслідки повномасштабної війни Росії проти України, серед яких порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, дефіцит електроенергії", - йдеться в огляді.

У НБУ повідомили, що ціни на продукти харчування сповільнили зростання під впливом розширення пропозиції овочів борщового набору, фруктів та круп. Додатковий ефект також мали слабкий споживчий попит, у тому числі унаслідок відключень електроенергії, стабілізація готівкового курсу гривні та інфляційних очікувань, а також подальша деокупація територій, зокрема Херсонської області.

"Це переважило вплив від зростання виробничих витрат, зокрема унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в листопаді 2022 року у порівнянні з листопадом минулого року зросли на 26,5%. Річна інфляція дещо сповільнилася, оскільки у жовтні вона становила 26,6%.

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