НБУ объяснил замедление инфляции в Украине временными факторами

Как отметили в НБУ, замедление инфляции произошло на фоне дефицита электроэнергии, деоккупации территорий, слабого потребительского спроса, приближения наличного курса гривны к официальному и стабилизации инфляционных ожиданий.

"В то же время инфляция оставалась высокой из-за последствий полномасштабной войны России против Украины, среди которых нарушение цепей поставок, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса, дефицит электроэнергии", - говорится в обзоре.

В НБУ сообщили, что цены на продукты питания замедлили рост под влиянием расширения предложения овощей борщового набора, фруктов и круп. Дополнительный эффект также имел слабый потребительский спрос, в том числе вследствие отключений электроэнергии, стабилизация наличного курса гривны и инфляционных ожиданий, а также дальнейшая деоккупация территорий, в частности Херсонской области.

"Это перевесило влияние от роста производственных затрат, в частности, вследствие обстрелов энергетической инфраструктуры", - говорится в обзоре.