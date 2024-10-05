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НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту

Україна, Субота 05 жовтня 2024 12:17
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НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту Фото: курс долара у вересні не змінився через достатні резерви НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2024 року чистий попит на іноземну валюту в Україні зріс, реагуючи на сезонні чинники. Водночас значна міжнародна допомога у серпні дозволила збільшити продаж валюти для компенсації дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2024 року).

"З метою підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та запобігання надмірним курсовим коливанням НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до 3,2 млрд доларів, а також вжив додаткових заходів із протидії непродуктивному відпливу капіталу", - йдеться в огляді.

НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту

За даними НБУ, обмінний курс гривні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників, проте залишився практично на рівні серпня. Різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж місяця не перевищувала 1,0%.

НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту

"Надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги в серпні додатково сприяло посиленню здатності НБУ підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку", - зазначили в НБУ.

Міжнародна допомога та курс долара

Нагадаємо, в серпні Україна отримала значний обсяг міжнародної допомоги - понад 8 млрд доларів, з яких 3,9 млрд доларів від США та 4,2 млрд доларів від ЄС. У вересні Україна не отримувала допомоги.

НБУ у вересні 2024 року продав на міжбанківському валютному 3,214 млрд доларів, що на 19,9% більше, ніж у серпні (2,679 млрд доларів). Але курс долара знизився з 41,19 до 41,16 грн/долар.

У ЄБРР вважають, що однією з головних причин зростання курсу долара на 12,7% за останній рік були паузи у міжнародній допомозі України.

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