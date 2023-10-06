НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара за последний месяц

В сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные и ситуативные факторы. Это также привело к ослаблению наличного курса и незначительному расширению разницы между официальным курсом и курсом на сером рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (октябрь 2023 года).

Как отмечается в обзоре, НБУ удовлетворял спрос на валюту интервенциям.

"Это вместе с эффектами от мер по валютной либерализации, позволивших увеличить перетоки валюты между рынками, обусловило сужение спрэда в конце месяца", - говорится в документе.

Как отметили в НБУ, устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых активов позволили НБУ в начале октября перейти в режим управляемой гибкости обменного курса.

"Несмотря на изменение режима усилия НБУ будут направляться на сохранение курсовой устойчивости, а курсовые колебания будут существенно ограничиваться с помощью валютных интервенций", - говорится в обзоре.

Новый режим НБУ

Напомним, дефицит безналичной валюты рос в последнее время. В сентябре НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,7 млрд долларов. Это самый большой объем с января текущего года. Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 19,3 млрд долларов.

Кроме того, на наличном рынке население Украины в сентябре 2023 года увеличило покупку валюты в банках в три раза до 444,3 млн долларов.

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

После введения нового режима ситуация как на безналичном, так и на наличном рынке остается стабильной.