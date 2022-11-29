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У НБУ пояснили стрибок ставок банків за кредитами для населення

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 10:18
У НБУ пояснили стрибок ставок банків за кредитами для населення Фото: ставки за кредитами банків знову перевищили 30% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні та серпні вартість кредитів фізичних осіб зберігалася на рівні близько 20% річних. У вересні ставки зросли до близько 30% річних - сталого рівня, що був до лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (III квартал 2022 року).

"Ця зміна передусім пояснюється завершенням кредитних канікул, які банки запровадили від початку повномасштабної війни", - йдеться в огляді.

У НБУ пояснили стрибок ставок банків за кредитами для населення

За даними НБУ, вартість гривневих позик суб’єктам господарювання впродовж ІІІ кварталу надалі зростала - до 20.1% річних. Переважно підвищилися ставки за ультракороткими кредитами великим підприємствам. Зростання ставок за кредитами МСБ стримувалося обмеженнями в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у гривні зросли на 13,0 в.п. до 36,1% річних.

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