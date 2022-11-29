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В НБУ пояснили скачок ставок банков по кредитам для населения

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 10:18
В НБУ пояснили скачок ставок банков по кредитам для населения Фото: ставки по кредитам банков снова превысили 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле и августе стоимость кредитов физических лиц сохранялась на уровне около 20% годовых. В сентябре ставки выросли до около 30% годовых - устойчивого уровня, который был до февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (III квартал 2022 года).

"Это изменение, прежде всего, объясняется завершением кредитных каникул, которые банки ввели с начала полномасштабной войны", - говорится в обзоре.

В НБУ пояснили скачок ставок банков по кредитам для населения

По данным НБУ, стоимость гривневых ссуд субъектам хозяйствования на протяжении ІІІ квартала в дальнейшем росла - до 20.1% годовых. Преимущественно повысились ставки по ультракоротким кредитам крупным предприятиям. Рост ставок по кредитам МПБ сдерживался ограничениями в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 года в гривне выросли на 13,0 п.п. до 36,1% годовых.

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