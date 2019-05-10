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В НБУ пояснили скачок цен на овощи

Новости » Экономика    10.05.2019 - 16:51
В НБУ пояснили скачок цен на овощи
Фото: продажа овощей (УНИАН)

Временный ажиотаж вызван неурожаем прошлого года и плохой погодой в апреле

В апреле 2019 года рост цен на сырые продукты питания ускорился в Украине до 5,1% г/г. Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно уровня инфляции в Украине.

В частности, после снижения в марте вновь повысились темпы роста стоимости овощей борщового набора, в первую очередь, за счет цен на лук и белокочанную капусту, отметили в Нацбанке.

"Это обусловлено возникновением ажиотажного спроса из-за недостаточного предложения этих продуктов в Украине и странах-импортерах в результате как слабого урожая прошлого года, так и сравнительно неблагоприятных погодных условий в апреле текущего года", - говорится в комментарии НБУ.

Эксперты центробанка убеждены в том, что всплеск цен был временным и в ближайшие месяцы действие факторов иссякнет.

Напомним, потребительские цены в Украине в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 1,0%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к апрелю 2018 года) инфляция ускорилась до 8,8%. Больше всего апреле подорожали овощи - на 12,6%, в т. ч. белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%.

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