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У НБУ пояснили стрибок цін на овочі

Новини » Економіка    10.05.2019 - 16:51
У НБУ пояснили стрибок цін на овочі
Фото: продаж овочів (УНІАН)

Тимчасовий ажіотаж викликаний неврожаєм минулого року і поганою погодою у квітні

У квітні 2019 року зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося в Україні до 5,1% р/р. Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо рівня інфляції в Україні.

Зокрема, після зниження у березні знов підвищилися темпи зростання вартості овочів борщового набору насамперед за рахунок цін на цибулю та білокачанну капусту, зазначили в Нацбанку.

"Це зумовлено виникненням ажіотажного попиту через недостатню пропозицію цих продуктів в Україні та країнах-імпортерах унаслідок як слабкого врожаю минулого року, так і порівняно несприятливих погодних умов у квітні поточного року", - йдеться в коментарі НБУ.

Експерти центробанку переконані в тому, що сплеск цін був тимчасовий і в найближчі місяці дія факторів вичерпається.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2019 року порівняно з березнем зросли на 1,0%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2018 року) інфляція прискорилася до 8,8%. Найбільше в квітні подорожчали овочі - на 12,6%, у т. ч. білокачанна капуста - на 43,9%, цибуля - на 29,1%, буряк - на 16,8%, морква - на 14,9%, картопля - на 5,7%.

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