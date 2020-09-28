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В НБУ пояснили рост курса доллара в сентябре

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 14:14
В НБУ пояснили рост курса доллара в сентябре
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ не видит фундаментальных причин для долгосрочной девальвации

Ухудшение конъюнктуры валютного рынка и рост курса доллара к гривне в сентябре не связані с предложением валюты. Спрос растет, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Гелетий, также валюту активно покупали предприятия, у которых были выплаты по внешним заимствованиям.

В то же Время НБУ не видит фундаментальных факторов для долгосрочного ослабления гривны, поскольку экспорт из Украины во время кризиса снизился значительно меньше, чем импорт, добавил он.

Гелетий заверил, что НБУ не отказывался и не собирается отказываться от плавающего курсообразования, а курс будет двигаться в обе стороны.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.

Напомним, по данным НБУ, девальвация гривны в сентябре 2020 года была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины возобновил интервенции по продаже валюты.

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