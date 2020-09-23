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В НБУ назвали причины роста курса доллара

Киев, Среда 23 сентября 2020 17:20
В НБУ назвали причины роста курса доллара
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В НБУ прогнозируют, что в октябре предложение валюты увеличится благодаря аграриям

Девальвация гривны в сентябре 2020 года была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины возобновил интервенции по продаже валюты.

Об этом шла речь во время встречи руководства Национального банка с членами Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба НБУ.

"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы лишь сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону", - говорится в сообщении.

Как напомнили в НБУ, в августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривны укреплялся, а НБУ пополнял резервы.

"Фундаментального давления на гривну нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривны", - отмечается в сообщении пресс-службы НБУ.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что на финансовом рынке Украины в сентябре наблюдается турбулентность. Курс гривны к доллару с начала месяца девальвировал на 2,1%, учитывая преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением, которое в среднем с начала сентября составила 23 млн долларов в день.

Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара есть желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.

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