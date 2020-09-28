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У НБУ пояснили зростання курсу долара у вересні

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 14:14
У НБУ пояснили зростання курсу долара у вересні
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ не бачить фундаментальних причин для довгострокової девальвації

Погіршення кон’юнктури валютного ринку та зростання курсу долара до гривні у вересні не пов’язані з пропозицією валюти. Попит зростає, у першу чергу, з боку імпортерів споживчих товарів.

Про це заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Гелетій, також валюту активно купували підприємства, які мали виплати за зовнішніми запозиченнями.

Водночас НБУ не бачить фундаментальних чинників для довгострокового послаблення гривні, оскільки експорт з України під час кризи знизився значно менше за імпорт, додав він.

Гелетій запевнив, що НБУ не відмовлявся і не збирається відмовлятися від плаваючого курсоутворення, а курс рухатиметься в обидва боки.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.

Нагадаємо, за даними НБУ, девальвація гривні у вересні 2020 року була викликана тим, що збільшився попит на валюту з боку імпортерів. Для згладжування коливань Національний банк України відновив інтервенції з продажу валюти.

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